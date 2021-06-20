В Україні стартують продажі нового кросовера Renault

Новий Renault Captur другого покоління з липня буде доступний в Україні. На компактний кросовер Рено вже почали приймати замовлення: ціни стартують з 615 900 гривень, повідомляє АвтоПортал.

Renault Captur 2021 побудований на новій платфморме CMF-B і підріс в порівнянні з попередником на 10 см - до 4227 мм в довжину при колісній базі в 2639 мм. Дизайн став виразнішим - з рельєфними боковинами і характерними тоненькими ходовими вогнями. До слова, фари світлодіодні вже в базовій версії.

У салоні Рено Каптур 2021 з'явилися віртуальна панель приладів і 7-дюймовий тачскрін портретного формату. Задні сидіння отримали горизонтальну регулювання, а обсяг багажника виріс до 536-1257 л.

На вибір запропоновано 1,3-літрові бензинові турбомотори потужністю 130 і 155 к. с. Всi Рено Каптур в Україні оснащені 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями.

Базова комплектація Renault Captur 2021 включає бесьключевой доступ, підігрів сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, датчики світла і дощу. Топовий варіант Intense (686 200 гривень) додає камеру заднього виду, підігрів керма і навігацію.