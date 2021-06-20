Вигідніше в Еміратах: росіяни в шоці від цін у Криму

Росіяни незадоволені цінами на відпочинок у Криму. Після того, як їм заборонили літати до Туреччини, а перельоти на курорти в Єгипет досі так і не відкрили, громадяни РФ вимушені викладати кругленькі суми за відпустку без хорошого сервісу, біля холодного моря в Сочі або окупованому українському півострові. Часом ціни на такий відпочинок перевищують турецькі, повідомляє Обозреватель.

Детальніше про це читайте в матеріалі.

Ціни різко підняли

Цього літа багато росіян залишилися без закордонного відпочинку. Далеко не всі з них можуть дозволити собі поїздки на Мальдіви або в Домінікану. А після того, як шість років тому їм закрили перельоти на курорти Єгипту, Туреччина стала основним варіантом із доступного відпочинку.

Але і в цю країну польоти заборонили на початку травня. Тепер росіянам залишається тільки одне – відпочинок у Сочі або в Криму. Власники тамтешніх апартаментів скористалися ситуацією і вже підняли ціни.

Одна з турагентів розповіла, що її клієнти попросили підібрати готель на півострові. Коли вона стала моніторити ціни, то зрозуміла, що вибрати там нема з чого.

Агент емоційно розповіла про це на відео. За її словами, в Криму за номер у готелі з ремонтом 20-річної давності і навіть без яєчні на сніданок просять 6 тисяч рублів на добу (2500 грн або 92 долари).

Крим дорожчий за Емірати

На форумах і в соцмережах росіяни також обурюються, що місцеві жителі Криму аж надто завищили ціни.

"Я тут недавно рахував відпустку на кінець червня. Емірати на 20-30% дешевші за Крим виходять, якщо порівнювати приблизно однакові умови. А так ... чотирикімнатна квартира в Алушті коштує 8400 руб. (3500 грн) на добу. Переліт із Пітера 12 тис. руб. (5000 грн) + трансфер + поїсти. І за все сотка виходить (41 600 грн)" , – написав користувач vladomirspb на форумі pikabu.﻿ru .

Також він повідомляє, що відпочинок у 3-зірковому готелі в Еміратах із сніданком та обідом обійдуться в 50 тис. руб. (20 800 грн).

Вигідніше відпочивати в Еміратах? У Криму підняли ціни для туристів, росіяни почали скаржитися. Джерело: pikabu.ru

На сайті 101hotels.com відпочинок в Ялті на тиждень наприкінці червня в 5-зірковому готелі Mriya resort SPA для двох коштуватиме 835 тис. грн зі сніданком.

У 4-зірковому ялтинському мініготелі "Мариино" ціна становить 37 тисяч грн, але без харчування. У Сімеїзі в готелі "Садиба Блакитна затока" (4 зірки) в кінці червня на двох зі сніданком відпочинок обійдеться в 42 700.

Вигідніше відпочивати в Еміратах? У Криму підняли ціни для туристів, росіяни почали скаржитися. Джерело: 101hotels.com

Вигідніше відпочивати в Еміратах? У Криму підняли ціни для туристів, росіяни почали скаржитися. Джерело: 101hotels.com

Вигідніше відпочивати в Еміратах? У Криму підняли ціни для туристів, росіяни почали скаржитися. Джерело: 101hotels.com

Вигідніше відпочивати в Еміратах? У Криму підняли ціни для туристів, росіяни почали скаржитися. Джерело: 101hotels.com

Водночас у Туреччині наприкінці червня можна відпочити удвох у 5-зірковому готелі від 8 тисяч гривень. Так у районі Сіде з 21 до 27 червня в шикарному Kamelya Selin за системою "ультра все включено" удвох можна відпочити за 39 550 грн. Тут свій широкий піщаний пляж з інфраструктурою, природа не гірша за кримську, є водні гірки для любителів, басейни. В готелі цієї самої мережі Kamelya Club – за 31 тисячу грн. А в 5-зірковому готелі Remada Resort by Wyndham Unye всього за 8500 грн.

Вигідніше відпочивати в Еміратах? У Криму підняли ціни для туристів, росіяни почали скаржитися. Джерело: 101hotels.com

Вигідніше відпочивати в Еміратах? У Криму підняли ціни для туристів, росіяни почали скаржитися. Джерело: 101hotels.com

Вигідніше відпочивати в Еміратах? У Криму підняли ціни для туристів, росіяни почали скаржитися. Джерело: 101hotels.com

Вигідніше відпочивати в Еміратах? У Криму підняли ціни для туристів, росіяни почали скаржитися. Джерело: 101hotels.com

Вигідніше відпочивати в Еміратах? У Криму підняли ціни для туристів, росіяни почали скаржитися

Бідні туристи і жадібні готельєри

Ексміністр туризму Криму, а нині голова Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв каже, що для такої ситуації на півострові з високими цінами і низьким сервісом є причини.

"Причина в тому, що якщо до 2014 року пріоритетом на півострові був туризм і все робилося крізь призму того – добре це для туризму чи ні. То зараз головний пріоритет там – військовий комплекс. І все робиться тільки для нього" , – пояснює Лієв.

Кримчани підняли ціни на відпочинок

Він зазначає, що якщо раніше ціни на готелі в Криму формувалися за формулою мінус 25% від вартості готелів у Краснодарському краї, то тепер все навпаки.

"Ось у Криму і Сочі є абсолютно однакові готелі – це "Перлина" і "Ялта Інтурист". Раніше ціна на номер в ялтинському готелі була на 25% нижчою, ніж у Сочі. Цьогоріч усе навпаки" , – розповідає Лієв.

Також він зазначає, що на вартість відпочинку впливають два основних фактори. Перший – люди. Раніше на півострів їздили відпочивати більш вимогливі і навіть більш платоспроможні туристи.

... а сервіс залишився колишнім

"Було багато іноземців навіть з Європи, з Туреччини. Прилітали по п'ять літаків із Росії, на яких приїжджали багатші туристи. Тепер із РФ приїжджають менш платоспроможні люди, оскільки ті, у кого є гроші, віддають перевагу відпочинку в інших країнах. Відповідно, їм пропонується більш низький сервіс, оскільки вони люди невимогливі", – говорить Лієв .

А другий чинник – заробітки на туристах. Відпочивальників стало менше, платять вони менше, відповідно, у власників готелів немає зайвих коштів на навчання персоналу. А свої доходи їм потрібно якось компенсувати, тому ціни підвищують.