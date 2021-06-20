"Шахтар" проведе черговий багатомільйонний трансфер

Бразильський захисник "Сассуоло" Марлон найближчим часом стане гравцем "Шахтаря". Про це написав журналіст Джанлука Ді Марція на своїй сторінці в twitter, повідомляє Телеграф.

За інформацією джерела, сума трансферу складе 12 млн євро плюс бонуси.

Марлон пробув в італійській Серії А три сезони. У кампанії 2020/21 25-річний бразильський центрбек взяв участь в 25 матчах під керівництвом Роберто Де Дзербі, який пішов з "Сассуоло" в "Шахтар". Гольовими діями захисник не відзначався.

Донеччани вже провернули кілька гучних трансферів. Напередодні відбулося підписання форварда "Аякса". Також був підписаний бразилець Педріні, а сума трансферу перевалила за 10 млн.