Які автоновинки приїдуть в Україну вже цього літа

Яка погода буде для автомобілістів цього літа, вже точно відомо. Спекотна! В Україні очікується більше двох десятків нових моделей. А деякі навіть вже можна замовити прямо зараз, повідомляє Autoconsulting.

Як стало відомо, в Україні вже почали приїжджати перші партії нового покоління Peugeot 208, який став "Автомобілем року" в Європі. Хетчбек побудований на новій платформі СМР і виконаний в абсолютно новому для цієї моделі стилі. Такому ж, як і стиль Peugeot 2008. Серед відмінних рис новинки - ECO-Led фари, багажник об'ємом в 311 л, і 3D цифровий кластер в салоні. Новий 2008-й буде пропонуватися з бензиновим 1,2 л PureTech потужністю 130 к.с. і 6АКПП. Або з бензиновим 1,2 л PureTech потужністю 75 к.с. і МКПП.

Також за інформацією, до нас вже доїхали перші партії оновленого кросовера Opel Crossland. І вже доступний передзамовлення цього SUV. Crossland стане першою опелевской моделлю в Україні з дизайном в новому стилі марки, під назвою Vizor. Тепер в Crossland доступна нова мультимедійна система NAVI PRO з 8-дюймовим кольоровим сенсорним екраном, підтримкою технологій Apple CarPlay і Android Auto, штатної навігацією, Bluetooth і парою USB-роз'ємів. Автомобіль отримав систему Grip Control, які адаптують роботу двигуна і трансмісії для безпроблемного їзди по пересіченій місцевості: засніжених дорогах, піску і бруду. Українським покупцям пропонується новий Opel Crossland з атмосферним або турбо-мотором, класичної «механікою» або 6-ступінчастим "автоматом". Атмосферне 3-циліндровий бензиновий двигун Direct Injection 1,2 видає потужність 82 к.с., крутний момент 118 Нм і працює в парі з 5-ст. МКПП. Мотор Direct Injection Turbo 1,2 має потужність 110 к.с., крутний момент 205 Нм. Даний двигун поєднується з 6-ст. АКПП. Ціни на Opel Crossland стартують з 499 300 грн.

Червень

У червні до нас повернеться компактний кросовер Opel Mokka, перше покоління якого припало до душі багатьом вітчизняним автомобілістам. Нова генерація Mokka виконана в новій концепції дизайну німецької марки Opel Vizor.

Повністю електрична версія кросовера e-Mokka оснащена електродвигуном потужністю 136 к.с., здатна розігнатися до 100 км/год за 9,1 с і має запас ходу від однієї зарядки - 322 км. При зарядка від 100 kW до 80% акумулятор заряджається 30 хв. Від настінного боксу на 11 kW - 5 годин, на 7,4 kW - 7 з половиною годин. е-Mokka стане конкурентом Hyundai Kona.

Буде Mokka і з традиційним двигуном внутрішнього згоряння. В Україні новинку запропонують з моторами Pure Tech об'ємом 1,2 л і потужністю 100 к.с. або 130 к.с. з 8АКПП або з 6-ступінчастою «механікою».

Зовні новий Mokka відрізняють повністю світлодіодні матричні фари. У салоні та звичайного, і електричного Opel Mokka, 7 або 12-дюймовий цифровий кластер, 7 або 10-дюймовий сенсорний екран з Mirrorlink і Apple Carplay. А також - адаптивний круїз контроль з функцією Stop & Go.

На новинку вже приймають замовлення, а самі авто вже доступні для тест-драйву. Ціна на Opel Mokka в комплектації Elegance з двигуном 1.2 Direct Injection Turbo на 100 к.с. і з 6-ступінчастою МКПП стартують від 588 800. Ціна Opel Mokka в комплектації Elegance з двигуном 1.2 Direct Injection Turbo на 130 к.с. і з сучасним 8-ступінчастим автоматом від японської компанії Aisin - від 669 400.

У червні в Україні очікують новий Citroen C4. Серед особливостей цього SUV - аеродинамічний силует, підвіска Progressive Hydraulic і 20 електронних помічників водія. Citroen C4 буде пропонуватися з бензиновим мотором 1,2 PureTech потужністю 155 к.с. і 8АКПП. Або - з дизельним 1,6 BlueHDI потужністю 130 к.с. і 8АКПП. Разом з моделлю з традиційним двигуном внутрішнього згоряння, в модельній лінійці і електрична версія Citroen е-С4. Citroen е-С4 має електромотор потужністю 136 к.с. і розганяється до 100 км / год за 9,1 с. Запас ходу від однієї зарядки - 350 км. Зарядка від 100kW зарядного пристрою до 80% займає 30 хв, від 11kW до 100% - 5 годин, від 7,4kW до 100% - 7 год 30 хв. Кліренс нового Citroen С4 - 156 мм.

У першому півріччі 2021 року офіційний імпортер Hyundai планує поставки в Україну оновленого популярного міського кросовера Hyundai Kona.

Влітку буде доступна розширена гамма спортивної лінійки моделей Audi RS: RS Q3, RS Q3 Sportback з двигуном 2.5 TFSI quattro, потужністю 400 к.с. RS4 Avant з двигуном 2.9 TFSI quattro, потужністю 450 к.с.

Audi Q5 Sportback, а також Audi SQ5 Sportback очікуються в середині 2021 року зі двигунами, аналогічними Q5, SQ5.

В Україні очікують повністю новий Subaru Outback.

Липень

У нас відбудеться прем'єра компактного кросовера HAVAL Jolion - однієї з перших моделей, розроблених на абсолютно новій інтелектуальної платформі GWM LEMON Його розміри - 4472х1841х1574 мм (ДхШхВ), колісна база - 2700 мм. В Україні HAVAL Jolion буде представлений в трьох версіях і декількох комплектаціях, включаючи базову Comfort з 1.5 л бензиновим турбованим двигуном потужністю 145 к.с. і 6МТ. Будуть і дві версії з 7DCT коробкою передач з 2WD і 4WD приводом. Ця модель вже доступна для попереднього замовлення, як в передньопривідною, так і в повнопривідної версії. Цінник на HAVAL JOLION в комплектації Comfort з 1.5-літровим двигуном (143 к.с.), переднім приводом і 7DCT стартує від 496 132 грн.

У другій половині року очікується поява в Україні Audi e-tron S і Audi e-tron S Sportback - спортивної модифікації e-tron. Потужність 503 к.с., розгін до 100 км - 4,5 сек. Модель обладнана 3-ма двигунами: один - на передній осі, два - на задній, кожен з яких відповідає за своє колесо. Стандартно у моделей повний привід quattro.

Також у нас будуть Audi e-tron GT і RS Audi e-tron GT - версії електричного спортивного седана класу гран-туризм.

Серпень

У серпні на наш ринок вийде новий кросовер Citroen C3 Aircross. Серед його відмінних характеристик - більш агресивний дизайн, великі можливості персоналізації і система Grip Control для поганих доріг і легкого бездоріжжя. А також - 12 електронних помічників водія і 6АКПП. Новий кросовер C3 Aircross доступний з рядом ефективних і потужних бензинових двигунів сімейства PureTech або з турбодизелями з серії BlueHDi. Це, зокрема: бензиновий PureTech 110 в парі з 6-ступінчастою МКПП, бензиновий PureTech 130 і сучасна АКПП серії EAT6, турбодизель BlueHDi 110 з 6-ступінчастою механічною коробкою передач, або дизельний варіант BlueHDi 120 в парі з автоматичною коробкою перемикання передач EAT6. Габарити новинки: 4160х1760х1640 мм (ДхШхВ), колісна база - 2 600 мм, обсяг багажника: від 410-520 л до 1289 літрів.

У серпні ми побачимо також передньопривідний заряджає гібридний кросовер Citroen C5 Aircross PHEV. У C5 Aircross PHEV гібридна силова установка потужністю 225 к.с. Автомобіль здатний розігнатися до 100 км/год за 8,1 с і проїхати тільки на електриці - 55 км.

SEAT обіцяє презентувати у нас нове покоління SEAT Leon 5D і SEAT Leon SP, які оснащуються широкою лінійкою двигунів, в поєднанні, як з класичної автоматичною або механічною трансмісією, так і з DSG. Лінійка моторів включає: два бензинових 1,4 TSI (110 kW) і 2,0 TSI (140 kW) і два дизельних силових агрегату об'ємом 2 літри і потужністю 85 kW і 110 kW. Також очікується поява м'якого гібрида 1.5 mHEV потужністю 110 kW. Крім того, в Україні повертається популярна версія повнопривідного дизельного універсала SEAT Leon SP. Він буде доступний з 2.0 TDI потужністю 110 kW і повним приводом 4Drive. Іспанський бренд не забув і про спортивній комплектації SEAT FR. Ця версія тепер оснащується тільки найбільш потужними двигунами. Така політика буде поширюватися на всі моделі бренду.

У другій половині року будуть представлені оновлені моделі SEAT Ibiza і SEAT Arona. Ще в поточному кузові модель Arona поповниться двигуном 1,6 MPI (81 kW), який вже є в наявності у моделі Ibiza. Для цих моделей будуть доступні такі двигуни: 1.0 TSI (70/81/85 kW), 1.6 MPI (81 kW) і 1.5 (110 kW) в комбінації, як і в випадку з Leon, з класичної автоматичною або механічною трансмісією і з DSG .

Влітку можна очікувати і надходження електричної BMW iX в версіях iX xDrive40i і iX xDrive50i. Максимальна потужність цього високотехнологічного електричного SUV може бути понад 500 к.с., запас ходу - понад 600 км (WLTP), ємність батареї - понад 100 кВт. За габаритами цей електричний позашляховик, як Х5 / X6, основний конкурент - Tesla Model X. Майбутні власники можуть забронювати автомобіль вже зараз по підписці 300 000 грн. і отримати свій технологічний флагман до кінця 2021 року.

У 2021 році очікується поява в Україні нового електричного автомобільного бренду CUPRA з флагманом - моделлю Formentor. Цей іспанський преміальний бренд SEAT зараз стрімко набирає обертів в Європі.

У 2-3 кварталі до України добереться оновлений кросовер Volvo ХС60. У нього нова інформаційно-розважальна система iCUP, наступне покоління системи дистанційного керування авто Volvo On Call. А також - вперше бездротовий система оновлення програмного забезпечення OTA - Over The Air.

Очікується також Volvo XC40 в гібридної і повністю електричної версії.

В середині року до нас приїде новий Nissan Juke.

В кінці літа - початку осені клас D-SUV пожвавить оновлений SKODA KODIAQ. Лінійка моторів: 2,0 TSI 132 кВт (180 к.с.) 7DSG 4x4, 2,0 TDI CR 110 кВт (150 к.с.) 7DSG 4x4, 2,0 TDI CR 147 кВт (200 к.с.) 7DSG 4x4.

Не виключено, що це - не повний перелік літніх українських прем'єр. Слідкуйте за публікаціями.