Банки заробили на комісіях на 2 мільярди більше ніж роком раніше

Банківська система у цьому році станом на 01.04.2021 отримала дохід на комісіях майже на 2 мільярди більше ніж за аналогічний період у 2020, повідомляє Экономическая правда.

В комісійний дохід від РКО входять комісії за обслуговування карток, смс банкінг, перекази та зняття готівки.

Станом на 01.04.2021 року:

Чистий комісійний дохід банківської системи становив 12 418 млн грн.

Чистий комісійний дохід банківської системи від РКО – 10 338 млн грн.

Для порівняння на 01.04.2020 року: