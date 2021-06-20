Форвард збірної України зацікавив "Мілан"
Форвард "Гента" і збірної України Роман Яремчук може опинитися в "Мілані". Про це пише журналіст Алессандро Якобоне на своїй сторінці в twitter, повідомляє Телеграф.
За інформацією джерела, спортивний директор "Россонері" Паоло Мальдіні вже веде переговори з українцю з "Гентом". Повідомляється, що 25-річний форвард може перейти в "Мілан" на правах оренди, а потім італійці отримають опцію викупу футболіста за 15-16 млн євро.
У сезоні 2020/21 Яремчук зіграв в 43 матчах, забивши 23 голи і віддавши 8 ассистов. Крім того, нападник досить успішно виступає на Євро-2020, забивши два голи у ворота суперників на груповій стадії.