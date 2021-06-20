Форвард збірної України зацікавив "Мілан"

Форвард "Гента" і збірної України Роман Яремчук може опинитися в "Мілані". Про це пише журналіст Алессандро Якобоне на своїй сторінці в twitter, повідомляє Телеграф.

За інформацією джерела, спортивний директор "Россонері" Паоло Мальдіні вже веде переговори з українцю з "Гентом". Повідомляється, що 25-річний форвард може перейти в "Мілан" на правах оренди, а потім італійці отримають опцію викупу футболіста за 15-16 млн євро.

#WhatsApp Contatti confermati tra #Maldini e il #Gent per l'attaccante dell ' #Ucraina #Yaremchuk . Sponsorizzato da #Shevchenko , il 25enne attaccante potrebbe arrivare con la oramai usuale formula del prestito con riscatto (15/16 mln). #Calciomercato pic.twitter.com/4SyG7YHDY8 - Alessandro Jacobone - Milanisti NE (@NonEvoluto) June 20, 2021

У сезоні 2020/21 Яремчук зіграв в 43 матчах, забивши 23 голи і віддавши 8 ассистов. Крім того, нападник досить успішно виступає на Євро-2020, забивши два голи у ворота суперників на груповій стадії.