Син Меган Маркл і Гаррі не стане принцом
Британський принц Чарльз не дозволить синові Меган Маркл і принца Гаррі отримати королівський титул. Повідомляється, що через це онук Арчі не стане принцом, повідомляє Обозреватель.
За даними джерела, принц Уельський після свого вступу на престол планує обмежити число ключових членів королівської сім'ї. Тому син герцога Сассекського Гаррі і Меган Маркл може не отримати титул принца, повідомляє видання Daily Mail.
"Гаррі і Меган повідомили, що Арчі ніколи не стане принцом, навіть коли Чарльз став королем", – повідомило джерело закордонним журналістам.
За словами інсайдера, тепер тільки прямі спадкоємці престолу і їх найближчі родичі наслідуватимуть повні титули.
До слова, згідно з указом короля Георга V, виданого 1917 року, титул принца або принцеси можуть отримувати тільки королівські нащадки, що знаходяться в прямій спадковій лінії. Син Меган Маркл і принца Гаррі – Арчі – правнук королеви. Він зможе отримати королівський титул тільки в тому випадку, коли на престол зійде його дідусь, принц Чарльз.
Нагадаємо:
- в січні 2020 принц Гаррі і Меган Маркл заявили про своє рішення відмовитися від королівських повноважень. Такий крок спровокував хвилю розмов в ЗМІ і, за чутками, – розкол в Віндзорської династії.
- 31 березня 2020-го Гаррі і Меган офіційно перестали представляти королівську сім'ю Великої Британії. Серед іншого їх позбавили державного фінансування. А в липні подружжя обзавелося власним будинком в Санта-Барбарі (Каліфорнія, США).
- У вересні герцог і герцогиня Сассекські підписали багаторічний контракт зі стрімінговим сервісом Netflix. Їх продюсерська компанія випускатиме для Netflix документальні фільми і серіали, художні фільми та дитячі програми.