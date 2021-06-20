Син Меган Маркл і Гаррі не стане принцом

Британський принц Чарльз не дозволить синові Меган Маркл і принца Гаррі отримати королівський титул. Повідомляється, що через це онук Арчі не стане принцом, повідомляє Обозреватель.

За даними джерела, принц Уельський після свого вступу на престол планує обмежити число ключових членів королівської сім'ї. Тому син герцога Сассекського Гаррі і Меган Маркл може не отримати титул принца, повідомляє видання Daily Mail﻿.

"Гаррі і Меган повідомили, що Арчі ніколи не стане принцом, навіть коли Чарльз став королем" , – повідомило джерело закордонним журналістам.

Арчі не отримає титул принца. Джерело: Associated Press

За словами інсайдера, тепер тільки прямі спадкоємці престолу і їх найближчі родичі наслідуватимуть повні титули.

До слова, згідно з указом короля Георга V, виданого 1917 року, титул принца або принцеси можуть отримувати тільки королівські нащадки, що знаходяться в прямій спадковій лінії. Син Меган Маркл і принца Гаррі – Арчі – правнук королеви. Він зможе отримати королівський титул тільки в тому випадку, коли на престол зійде його дідусь, принц Чарльз.

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