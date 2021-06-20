Кривдник Дерев'янченко захистив пояс WBC (відео)

У ніч на 20 червня (час київський) в Х'юстоні (штат Техас, США) відбулося масштабне шоу боксу, головною подією якого став чемпіонський бій Джермалл Чарлі - Хуан Монтіель, повідомляє Телеграф.

Американський чемпіон WBC в середній вазі Чарлі в цілому контролював хід поєдинку і довів бій до перемоги одноголосним рішенням суддів. Підсумковий рахунок 120-108, 119-109 і 118-109 на користь Джермалла.

Цей успіх став для Чарлі 32-м в кар'єрі при відсутності поразок. Мексиканець Монтіель програв в п'ятий раз при 25 успіхи і двох нічиїх.

Кращі моменти бою Джермалл Чарлі - Хуан Монтіель: