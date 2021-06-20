Медведєв не увійшов до списку "Єдиної Росії" на виборах до Держдуми

Секретар генради Єдиної Росії Андрій Турчак представив загальнофедеральну частину списку на майбутні вибори депутатів Держдуми РФ, проте експрезидент й експрем'єр, глава партії Дмитро Медведєв у нього не ввійшов, повідомляє Новое время.

До першої п’ятірки списку увійшли глава Міноборони Росії Сергій Шойгу, міністр закордонних справ Сергій Лавров, головний лікар лікарні Комунарка Денис Проценко, співголова Загальноросійського народного фронту Олена Шмельова, дитяча омбудсменка Анна Кузнєцова.

Включити цих кандидатів у загальнофедеральну частину списку запропонував президент Росії Володимир Путін, який сам членом партії не є.

Медведєв очолював список партії на попередніх двох виборах — в 2011 та 2016 роках.

За інформацією російських ЗМІ, сам Медведєв ще на початку тижня вважав, що очолить список, але його "поставив перед фактом" Путін. За словами одного з джерел в "ЄР", відсторонення Медведєва від лідерства в списку — це "приниження".