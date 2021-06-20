Німці назвали найбільш ненадійні б/у автомобілі

У списку «токсичних» автомобілів з пробігом - Dacia Duster, Ford Galaxy і Volkswagen Sharan, повідомляє Автоцентр.

Німецький автомобільний журнал Auto Bild опублікував список з восьми автомобілів, які краще не купувати на вторинному ринку. Проблеми з ними неминучі, навіть якщо попередній господар був першим і їздив дуже обережно.

Рейтинг складений на основі звіту організації з технічного нагляду TUV (Technischer Uberwachungsverein) про результати перевірок більш ніж восьми мільйонів автомобілів в 2021 році. У цьому звіті зазначені основні слабкі місця кожної моделі.

Найбільш ненадійні б/у автомобілі

1. Fiat Panda третього покоління, серійне виробництво якого почалося в 2012 році. Серед його слабких місць називають проблеми з підвіскою, амортизаторами, пружинами і вихлопною системою.

2. Renault Kangoo, що випускається з 2008 року. У уживаного французького вена виникають проблеми з освітленням, гальмами, рульовим управлінням і підвіскою.

3. Citroеn Berlingo другого покоління, що випускався до 2018 року. Найбільший недолік мінівена - витік масла, але є і проблеми зі світлотехнікою.

4. Dacia Logan перших двох поколінь, серед проблемних місць якого нестабільне рульове управління, втрата масла в двигуні і коробці передач, проблемне висвітлення і вразлива підвіска.

5. Volkswagen Sharan, у якого вже в трирічному віці виникають проблеми з підвіскою, а трохи пізніше додаються іржавіють пружини і гальмівні диски.

6. Ford Galaxy 2015 року принесе другого власнику проблеми з гальмами і витоком масла. Також у моделі уразливі підвіска, мости і освітлення.

7. Dacia Duster. Покупцям уживаного румунського кросовера потрібно бути готовими до проблем з підвіскою і витоку масла в двигуні і редукторах.

8. Fiat Punto (2005-2018 рр) принесе другого власнику проблеми з освітленням, гальмами, вихлопною системою. Сюди ж варто віднести втрату масла в двигуні.