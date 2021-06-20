Президент Сербії розповів про дивацтва під час вибуху на військовому заводі

Президент Сербії Олександр Вучич пообіцяв, що серія вибухів на військовому заводі "Слобода" в сербському місті Чачак буде детально розслідувана, однак існують дивні речі, на які потрібно звернути увагу, повідомляє Лента.Ру.

"Є одна дивна річ: цікаво, що останній вибух стався в приміщенні, де не було електричної проводки", - розповів президент.

Крім цього, Вучич запевнив, що «буде поставлено питання суб'єктивної і об'єктивної відповідальності». Він не виключив, що управління компанією може бути притягнуто до кримінальної відповідальності.

19 червня другий за місяць вибух стався на військовому заводі «Слобода» в сербському місті Чачак. Національне телебачення Сербії повідомив, що основний вибух прогримів близько 20:00 за місцевим часом, а слідом за ним було кілька вибухів поменше. Під час вибуху три працівника отримали легкі травми, їх госпіталізували. Мешканців прилеглих будинків евакуювали на міський стадіон.