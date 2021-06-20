Новий аналіз визначає рак мозку з точністю 100%

Наразі більшість пухлин мозку діагностують уже на пізніх стадіях, коли є симптоми. Нова проста діагностика дозволить визначити рак на початковому етапі, повідомляє 24 Канал.

При підозрі на рак мозку лікарі призначають КТ або МРТ, проте більшість пацієнтів проходять обстеження вже після появи неврологічних порушень, коли пухлини вже занадто великі і поширилися метастазами в інші тканини. Японські вчені змогли спростити процес діагностики і зробити його точним навіть на ранніх стадіях хвороби, коли явних ознак раку ще немає.

Що пропонують вчені

Команда зосередилася на мікроРНК, які секретуються різними клітинами і присутні в біологічних рідинах організму. Досі правильно проаналізувати мікроРНК в сечі було складно, оскільки не було точного обладнання для оцінки їх різновидів і кількості.

Щоб розв'язувати цю проблему вчені розробили новий пристрій, здатний витягувати велику кількість і різноманітність мікроРНК з сечі.

Потім вчені з'ясували, що в сечі пацієнтів з пухлинами мозку дійсно присутні певні мікроРНК в стабільному стані.

В результаті був розроблений точний тест з чутливістю 100% і специфічністю 97%. При цьому результати не залежали від розміру або агресивності пухлини.

Перспектива відкриття

Вчені сподіваються, що новий тест дозволить, в першу чергу, поліпшити ранню діагностику агресивних типів пухлин, зокрема гліобластоми.

Впровадження тесту в клінічну практику зробить обстеження на рак набагато простішим і допоможе збільшити шанси на життя онкопацієнтів.