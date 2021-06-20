Євро-2020: українські вболівальники застрягли на кордоні
Українським уболівальникам, які на своїх автомобілях вирушили в Бухарест підтримати національну збірну в грі Євро-2020 з Австрією, довелося чотири години прочекати на пункті пропуску Рені, повідомляє Обозреватель.
Як написав у себе в Facebook громадський діяч, волонтер, активіст Роман Синіцин, причиною затора стала відсутність електрики на українській стороні.
За інформацією Синіцина 80% людей з черги на українсько-молдовсько-румунському кордоні, це ті, хто їдуть на футбол до столиці Румунії.
Цю ж інформацію підтверджує 24 канал, публікуючи знімки затору з приблизно 40 автомобілів і десятка фур.
На момент написання новини електроживлення з'явилося і колона стала поступово рухатися.
Синіцин зазначив, що з боку Молдови в цьому ж будинку електропостачання є. Українська сторона також не смогла скористатися запасним джерелом електрики.
"На Рені у митників вже годину немає світла і генератор зламався. Однак у молдаван в цьому ж приміщенні є. І навіть у наших прикордонників є", – написав Роман.
Нагадаємо, що матч Україна – Австрія відбудеться в понеділок, 21 червня в Бухаресті. Вже опубліковано список телеканалів, які покажуть гру.
Відзначимо, що матчі Євро-2020 можна побачити на телеканалі "Україна".