Зеленський у День батька опублікував фото зі своїм татом

Президент України Володимир Зеленський у День батька, який відзначається 20 червня, привітав свого тата зі святом та опублікував фото з ним, повідомляє УНІАН.

"Бути сином такого батька особисто для мене – це велике щастя, велика праця і велика відповідальність водночас. Знаю про це точно й відчуваю все своє життя" , - написав він.

Він назвав свого батька захисником і другом, прикладом для наслідування.

"Я дякую тобі за найдорожче і найцінніше – за виховання, знання, принципи, характер, звичку ніколи не опускати рук, волю ніколи не здаватись і завжди іти до кінця" , - додав Зеленський.

Також він подякував своєму батьку за підтримку, поради та критику.

"І дякую за те, що знаєш: найголовніші й найщиріші мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, наодинці, відверто, у вічі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей" , - продовжив президент.