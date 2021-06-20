Зеленський у День батька опублікував фото зі своїм татом
Президент України Володимир Зеленський у День батька, який відзначається 20 червня, привітав свого тата зі святом та опублікував фото з ним, повідомляє УНІАН.
"Бути сином такого батька особисто для мене – це велике щастя, велика праця і велика відповідальність водночас. Знаю про це точно й відчуваю все своє життя", - написав він.
Він назвав свого батька захисником і другом, прикладом для наслідування.
"Я дякую тобі за найдорожче і найцінніше – за виховання, знання, принципи, характер, звичку ніколи не опускати рук, волю ніколи не здаватись і завжди іти до кінця", - додав Зеленський.
Також він подякував своєму батьку за підтримку, поради та критику.
"І дякую за те, що знаєш: найголовніші й найщиріші мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, наодинці, відверто, у вічі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей", - продовжив президент.
"З Днем батька, Олександре Семеновичу! Будь здоровим! Бережи себе! Бережи маму!", - написав Зеленський.