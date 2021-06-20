Кравчук повідомив, коли США увійдуть в "нормандський формат"

Приєднання США до "нормандського формату" переговорів по врегулюванню ситуації на Донбасі може статися після візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Дім".

"Якщо США приєднаються, вважаю, що це буде дуже великий крок щодо врегулювання процесу. Це означатиме, що і на Мінському майданчику буде більше дипломатії, більше зусиль і більше твердих позицій, ніж зараз" , — сказав він.

На думку Кравчука, на даному етапі в рамках "нормандської четвірки" у Німеччині та Франції не вистачає твердості, системності і послідовності в тому, "щоб чітко і ясно поставити Росію в ту ситуацію, в якій вона реально перебуває".

"А саме, що вона агресор, і що вона сторона конфлікту. Я, наприклад, за ці роки жодного разу не чув, щоб або президент Франції, або канцлер Німеччини сказали на будь-якій із зустрічей, що агресор — Росія, і що вона повинна піти з Донбасу і залишити Крим. Я такого не чув. А це вже давно слід було б зробити" , — упевнений глава української делегації в ТКГ.

Після зустрічі Зеленського з президентом США Джо Байденом, за формулюванням Кравчука — "все буде змінюватися". Як щодо отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО, так і по роботі "нормандського формату", так і по ситуації з Мінськими угодами.

Він нагадав, що 16 червня Байден підтвердив, що Мінський процес треба розвивати, його потрібно підкріплювати дипломатичними та іншими можливостями.

"Очевидно, за цим стоять якісь конкретні пропозиції, які будуть реалізовані в якихось формах" , — уклав Кравчук.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським запросив главу української держави відвідати з візитом Вашингтон в липні.