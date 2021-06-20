У Києві та області оголошено штормове попередження

У неділю, 20 червня, в Києві та Київській області оголошено штормове попередження. Посилення вітру втримається до кінця доби, повідомляє РБК-Украина.

Про це iнформує﻿ прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, у Києві та Київській області найближчої години очікуються сильні пориви вітру. Їх швидкість складе 15-18 метрів на секунду.

На час сильного вітру необхідно дотримуватися наступних рекомендацій: