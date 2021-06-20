Кібер-партизани розкрили "гаманець Лукашенко" (відео)

Кібер-партизани зламали пошту "Амкодор" – компанії одного з наближених до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка олігархів Олександра Шакутіна, повідомляє Сегодня.

Про це iнформує﻿ YouTube-канал "Білорусь головного мозку".

У листах були докази розкрадання бюджетних коштів на державному рівні, секретні схеми компаній Шакутіна в окупованому Криму і закритий документ з Єврокомісії.

Так, Шакутіна додали в третій пакет санкцій. Однак "Амкодор", на який той просить у Лакушенко гроші, і який має свої представництва в Криму, в санкційні списки не потрапив. На пошті Шакутіна був знайдений файл, який це і пояснює: закритий документ Єврокомісії з досьє на нього. Ймовірно, що цей файл передали або продали Шакутіну.

Нагадаємо, що 23 травня білоруські спецслужби за допомогою бойового винищувача МіГ-29 змусили приземлитися в мінському аеропорту літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни – Вільнюс, і затримали двох пасажирів – колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину-росіянку Софію Сапегу.