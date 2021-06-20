США анонсували нові санкції проти Росії

Білий Дім у Вашингтоні готує новий блок санкцій проти Російської Федерації, спрямований на перегляд позиції Москви щодо вироку опозиційного блогера Олексія Навального, повідомляє Обозреватель.

Також США застосують економічні заходи проти російських компаній, які сприяють будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Про це в неділю, 20 червня, заявив помічник американського президента Джон Салліван﻿ в ефірі каналу CNN﻿. Політик зазначив, що поки у Вашингтоні обговорюють зв'язок антиросійських санкцій з тими, що вже введені європейськими країнами.

"Президент Байден сказав, що готовий вводити кожні 90 днів санкції проти російських організацій, що беруть участь в будівництві" Північного потоку - 2 ". Він це робив і продовжить робити" , – зауважив Салліван.

Аналогічне уточнення він зробив щодо санкцій, пов'язаних з тюремним ув'язненням Навального. Радник Байдена підкреслив, що США не мають наміру ігнорувати тотальне нехтування правами людини в Росії, яке досягло апофеозу в ситуації з лідером опозиції проти Кремля.