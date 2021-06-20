На Буковині злива розмила дороги, підтоплені десятки сіл (відео)

Увечері 20 червня на Чернівецьку область обрушилася сильна злива. В результаті негоди затоплені населені пункти колишніх Заставнівського та Хотинського районів, повідомляє Телеграф.

В результаті дощів підтоплені села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці і Боянчук.

Дощ був настільки сильним, що розмило під'їзні шляхи до населених пунктів. В деякі села неможливо заїхати. Дороги перетворилися на річки, десятки домогосподарств виявилися підтопленими.

На місцях підтоплень працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області.