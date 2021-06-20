Формула-1: результати Гран-прі Франції

Лідер Red Bull Макс Ферстаппен добув несподівану перемогу на 7-му етапі чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1. Нідерландський пілот переміг на Гран-прі Франції, повідомляє Обозреватель.

Вигравши напередодні кваліфікацію Макс провалив старт, не вписався в поворот на першому колі і був змушений всю гонку наздоганяти Льюса Хемілтона.

Льюїс Хемілтон

Пілот Mercedes впевнено лідирував, і щоб наздогнати британця, Red Bull ухвалив рішення по ходу поміняти стратегію.

Механіки Red Bull

У команді зазвали свого лідера на додатковий піт-стоп, де поставили нову м'яку гуму.

Це дало колосальну надбавку до швидкості і Ферстаппен коло за колом став наздоганяти Льюїса. Розв'язка настала на останньому колі, коли голландець обігнав суперника і фінішував першим.

Макс Ферстаппен

Третім на подіум приїхав Серхіо Перес.

Варто відзначити повний провал Ferrari, які не набрали жодного очка. Сайнс – 11-й, Леклер – 16-й.

Ferrari провалилися

Результати гонки

Наступний етап чемпіонату світу Ф-1 відбудеться 27 червня в австрійському Шпільберзi на Гран-прі Штирії.