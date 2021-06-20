У Франції скасували комендантську годину

У неділю, 20 червня, у Франції скасували дію комендантської години. Він діяв в країні з жовтня минулого року, повідомляє РБК-Украина.

Про це iнформує Deutsche Welle﻿.

Спочатку жителям Франції було заборонено виходити з дому з 18:00, а в останні місяці - з 23:00.

За останній місяць у Франції істотно знизився рівень захворюваності коронавірусом. За тиждень показник нових випадків зараження впав до приблизно 40 випадків на сто тисяч жителів.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Франції Емануель Макрон представив чотири етапи скасування карантинних обмежень у Франції. Згідно з ними, комендантську годину планувалося повністю скасувати 30 Червня.