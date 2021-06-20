"Київміськбуд" спрогнозував зростання попиту на житло

Києву, як і всім мегаполісів, потрібна нова житлова нерухомість. У столиці вже живе в цілому близько 6 млн чоловік. Тому попит на квартири зростає з кожним роком. При цьому вільної землі для будівництва в столиці вже майже не залишилося, розповів у своєму блозі для глава "Київміськбуду" Ігор Кушнір, повідомляє UBR.

"Києву потрібні квадратні метри. І реалізовувати попит, що сформувався за кризовий 2020 рік, є прямим тому підтвердженням. Звичайно, крім" сухого "житла, місту потрібна і інфраструктура: мости, дороги, сади, школи, парки та сквери. Але розмови про тому, що купувати скоро буде нікому, - просто розмови ", - наголосив Кушнір.

Недолік житла - традиційна проблема для мегаполісів. Наприклад, Німеччина і Польща ніяк не можуть задовольнити попит, через що ціни на нерухомість весь час підвищуються.

При цьому в Києві "кожен другий живе з літніми батьками або повнолітніми дітьми, а нерідко - і з тими, і з іншими одночасно". Плюс попит "розігріли" переселенці, яких в столиці близько 200 тис.

"Столиця - економічний магніт, і з роками ця тенденція буде тільки підсилюватися. Як і житлове питання. Сюди ж можна віднести і фактор урбанізації. Передмістя Києва розвивається дуже стрімко. І багато хто з його жителів є потенційними покупцями квартир в самій столиці", - говорить Кушнір .

При цьому забудовники стикаються з масою проблем. Перше - це те, що в Києві немає вільної землі під забудову. Ті "квадрати", які залишилися в центрі, майже всі знаходяться в історичних районах. А в спальних районах будинки вперлися в промислові зони.

Також "дев'ять кіл пекла" потрібно пройти в процесі перекладу землі під будівництво. Але навіть тоді не факт, що Державна архітектурно-будівельна інспекція, яка постійно реформується, видасть дозвіл забудовнику.