У Китаї зробили більше 1 млрд щеплень від COVID-19

Влада Китаю заявила, що в країні введено вже більше 1 млрд доз вакцини від коронавірусної інфекції, повідомляє Деловая столица.

В країні використовують вакцини місцевого виробництва, включаючи Sinopharm і Sinovac, які вимагають двох доз, передає ВВС﻿.

За словами офіційних осіб, на Китай припадає більше третини всіх доз вакцини, що вводяться в усьому світі.

Вакцинація в країні почалася повільно через успішні дії влади щодо запобігання поширенню COVID-19. Але такі стимули, як безкоштовні яйця і стурбованість через спалах більш небезпечного штаму Delta в провінції Гуандун, привели до збільшення темпів вакцинації.

Національна комісія охорони здоров'я Китаю заявила, що вистачило всього п'ять днів для введення останніх 100 мільйонів доз.

Китайська влада прагне до липня повністю вакцинувати 40% 1,4-мільярдного населення країни. А до кінця року планується повністю вакцинувати 70% населення.