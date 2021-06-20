Правила перевезення багажу авіакомпаніями України в 2021 році

У кожної авіакомпанії є своя політика щодо того, що ви можете взяти з собою в салон літака безкоштовно, а за що доведеться доплатити, повідомляє Обозреватель.

Недотримання цих правил може призвести не тільки до неприємних ситуацій, на кшталт запізнення на рейс, але і до непередбачених витрат. Реєстрація багажу в аеропорту часом може вийти за ціною дорожче квитка. Сайт вирішив зробити підбірку правил перевезення ручної поклажі різних авіакомпаній, включаючи Ryanair, Wizz Air, МАУ, а також лоукостерів SkyUp та інших.

AZUR air

Максимальні розміри ручної поклажі повинні складати 55х40х20 см, а вага – не більше ніж 7 кілограмів для пасажирів усіх класів.

Авіакомпанія допускає до безкоштовного перевезення милиці, палиці, ходунки, букет квітів, куртки, пальто або інший верхній одяг, дитяче харчування для малюка на час польоту, а також пристрій для перенесення дитини габаритами не більше 115 см.

Авіакомпанія AZUR air допускає до безкоштовного перевезення милиці, палиці, ходунки, букет квітів і верхній одяг, а також все необхідне для малюка. Джерело: Pexels

Також з собою на борт можна брати лікарські препарати і товари, куплені в duty-free, упаковані в пластиковий пакет.

Важливо, щоб у сумці не було гострих і ріжучих предметів, а також рідини ємністю понад 100 мл.

МАУ

МАУ дозволяє безкоштовно провозити одну сумку або пакет вагою до 7 кг і розмірами не більше 55 см в довжину, 40 см в ширину і 20 см у висоту. З собою на борт також можна взяти безкоштовно верхній одяг і парасольку. Інші речі, документи і навіть покупки duty-free необхідно розмістити всередині ручної поклажі.

МАУ дозволяє безкоштовно провозити одну сумку або пакет вагою до 7 кг. Джерело: Скріншот сайту МАУ

Речі, документи і навіть покупки duty-free необхідно розмістити всередині ручної поклажі. Джерело: Скріншот сайту МАУ

Додаткову одиницю ручної поклажі можна придбати за 15 євро.

Ryanair

На борт літака можна безкоштовно взяти з собою одну невелику особисту сумку, рюкзак або сумку для ноутбука, розміром не більше 40x20x25 см. У ірландського лоукостера також діє правило, яке дозволяє брати свої речі в салон тільки пасажирам з пріоритетною посадкою.

Брати свої речі в салон пасажирам Ryanair можна тільки тим, у кого є право пріоритетної посадки. Джерело: Скріншот сайту

Вартість Priority Boarding становить 6-14 євро, в залежності від часу покупки. З пріоритетною посадкою і тарифом Regular можна пронести на борт дві одиниці ручної поклажі: велику, 55x40х20 см, і маленьку, 40x20x25 см. А тариф Flexi Plus (найдорожчий) включає перевезення маленької ручній поклажі 40x20x25 см і багаж до 20 кг.

Вартість Priority Boarding у авіаперевізника Ryanair становить 6-14 євро. Джерело: Pexels

Без купленого "пріоритету" ваші речі безкоштовно розмістять в багажному відсіку. Для немовлят дозволене провезення маленької ручної поклажі до 5 кг + коляска і автокрісло.

TUI Airways

З собою на борт літака TUI Airways можна взяти одну ручну поклажу вагою до 10 кг і розміром не більше ніж 55x40x20 см. Якщо у вас є окрема дамська сумочка або сумка для ноутбука, її слід помістити у велику сумку.

З собою на борт літака TUI Airways можна взяти одну ручну поклажу вагою до 10 кг. Джерело: Pexels

На борт можна взяти дитяче харчування і пластиковий пакет 20х20см з: рідинами, гелями і аерозолями, об'ємом менше 100 мл. Щоб провезти більше одиниць ручної поклажі, потрібно доплатити на реєстрації.

Turkish Airlines

Турецька авіакомпанія дозволяє перевозити одну ручну поклажу розміром до 55х40х20 см і вагою до 8 кг в економ-класі і дві такі поклажі – в бізнес-класі. Крім того, окремо можна взяти з собою в салон фотокамеру, ноутбук або сумочку.

Turkish Airlines дозволяє перевозити одну ручну поклажу. Джерело: Pexels

SkyUp

На рейсах SkyUp розмір ручної поклажі залежить до вартості вашого квитка і обраного тарифу. Так, тариф Economy Basic передбачає безкоштовне перевезення одного сумки або рюкзака вагою до 9 кг розмірами 55х40х20 см.

На рейсах SkyUp розмір ручної поклажі залежить до вартості вашого квитка і обраного тарифу. Джерело: Pexels

Вартість другої одиниці ручної поклажі для пасажирів чартерних і регулярних рейсів складе 12 доларів, якщо придбати її через в контактний центр. В аеропорту за одну додаткову сумку доведеться заплатити вже 25 доларів.

За тарифом Economy Standard можна провезти безкоштовно дві сумки – одну до 9 кг, розміри - 55х40х20 см і другу до 5 кг розмірами 35х20х10 см.

Economy Flex дозволить взяти з собою на борт дві одиниці ручної поклажі по 9 кг кожна та стандартними розмірами 55х40х20 см.

На рейсах SkyUp розмір ручної поклажі залежить до вартості вашого квитка і обраного тарифу. Джерело: Скріншот сайту SkyUp

Додатково можна пронести на борт без доплат папку для паперів, верхній одяг, парасольку і пресу для читання під час польоту. Вага всіх додаткових предметів не повинен перевищувати 7 кг.

Windrose

Для пасажирів авіакомпанії Windrose дозволяється взяти з собою на борт ручну поклажу вагою 7 кг і розмірами 55х35х15.

Для пасажирів авіакомпанії Windrose дозволяється взяти з собою на борт ручну поклажу вагою 7 кг і розмірами 55х35х15. Джерело: Скріншот сайту Windrose

У ручній поклажі дозволяється провозити рідини, суспензії, креми і пасти ємністю не більше 100 мл (грамів) в одному флаконі (тюбику). Також можна брати з собою на борт костюм або сукню в чохлі для одягу, якщо сумарна вага ручної поклажі не перевищує 7 кг, милиці довжиною до 100 см з чохлом, ракетку для теніссу і одну гітару.

Wizz Air

Авіаперевізник дозволяє безкоштовно провезти сумку габаритами не більше 40x30x20 см і вагою не більше ніж 10 кілограмів. Безмитні товари, придбані в аеропорту, верхній одяг і друковану продукцію теж можна пронести безкоштовно.

Авіаперевізник дозволяє безкоштовно провезти сумку габаритами не більше 40x30x20 см і вагою не більше 10 кілограмів. Джерело: Скріншот сайту

А щоб провезти дві одиниці ручної поклажі, потрібно придбати WIZZ Priority. В якості альтернативи також можна заплатити за додавання зареєстрованого багажу до вашого бронювання.