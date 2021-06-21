21 червня: свято, прикмети на Федора Колодязника і іменинники

21 червня 2021 року церква відзначає День Святого Духа. У народному календарі значиться свято Федір Колодязник, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 21 червня, читайте в матеріалі.

День ангела 21 червня відзначають: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір.

День Святого Духа

Другий день Трійці називають Клечальний. Священнослужителі йдуть в поля, щоб прочитати молитви і захистити урожай від негоди. А на третій день, названий Богодуховим або Днем духів, дівчата ворожать і влаштовують святкові гуляння.

Свято на честь Святого Духа святкується наступного дня після П'ятидесятниці, завжди в понеділок.

Федір Колодязник

21 червня православні віряни шанують пам'ять великомученика Феодора Стратилата, що жив в III-IV століттях. Святий вважається покровителем християнського воїнства. Згідно з житієм, Феодор був талановитим, хоробрим і гарним юнаком. Він жив за правління імператора Ліцинія в період гонінь на християн.

День Федора вважають своїм святом колодязники – фахівці, які спеціалізуються на будівництві колодязів. Інші ж вірили, що колодязна вода в цей день набуває цілющих властивостей.

У православній церкві 21 червня вшановують великомученика Феодора Стратилата. Джерело: православний Календар

Також з Федорова дня починали вивозити гній в поле. У цій роботі брала участь вся сім'я. Чоловіки вантажили гній на воза, діти були повозчиками, а жінки і молодь звалювали гній на поля і рівномірно розподіляли.

Люди похилого віку ж готували на всіх обід, який неодмінно повинен був складатися з 12 страв.

Народні прикмети на 21 червня

У червні спостерігається посуха, а на Федора, 21 червня, ще й роса велика – до гарного врожаю;

Грозовий день 21 червня – буде поганий сінокіс;

Дуже гучна гроза в цей день віщує довгу негоду;

Роса – прикмета того, що буде гарний урожай конопель та льону.

Що не можна робити 21 червня

У цей день не можна думати про погане, оскільки нещастя можуть втілитися у життя.