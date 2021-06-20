Ізраїль відкриває кордони для туристів

Іноземні вакциновані туристи зможуть в приватному порядку в'їжджати до Ізраїлю з 1 липня, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомив МЗС Ізраїлю з посиланням на міністра внутрішніх справ країни Аелет Шакед.

"Починаючи з 1 липня вакциновані туристи зможуть в'їжджати до Ізраїлю в приватному порядку, не в складі груп і без попереднього дозволу відповідно до звичайних умов візового режиму", - йдеться в повідомленні .

Відзначається, що список країн, жителям яких буде надана така можливість, а також затверджених вакцин буде опублікований додатково.

Ізраїльський уряд ухвалив рішення про відкриття кордонів для громадян України, які повинні будуть заздалегідь подати заявку на в'їзд в ізраїльське дипломатичної або консульської установи за місцем проживання або в Управління з питань народонаселення та імміграції.