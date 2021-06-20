На Алабаму обрушився тропічний шторм, є жертви
На американський штат Алабама обрушився тропічний шторм. В результаті негоди загинули щонайменше 12 осіб, повідомляє РБК-Украина.
Про це пише видання USA Today.
Шторм "Клодетт" вже кілька днів завдає ударів і затопив частини Південного Сходу США, рухаючись до Атлантичного узбережжя.
Десять людей, включаючи дев'ять дітей, загинули в Алабамі в результаті зіткнення двох автомобілів.
Крім того, 24-річний батько і його 3-річний син загинули в своєму будинку, коли на нього впало дерево.
Триваючі дощі призвели до масштабних повеней, евакуації людей і утруднення руху автотранспорту.