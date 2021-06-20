На Алабаму обрушився тропічний шторм, є жертви

На американський штат Алабама обрушився тропічний шторм. В результаті негоди загинули щонайменше 12 осіб, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише видання USA Today﻿.

Шторм "Клодетт" вже кілька днів завдає ударів і затопив частини Південного Сходу США, рухаючись до Атлантичного узбережжя.

Десять людей, включаючи дев'ять дітей, загинули в Алабамі в результаті зіткнення двох автомобілів.

Крім того, 24-річний батько і його 3-річний син загинули в своєму будинку, коли на нього впало дерево.

AFTERMATH: Damaged homes, downed trees and other debris is seen scattered across yards and roads in East Brewton, Alabama in the wake of Tropical Storm Claudette. https://t.co/Umwon0gAkIpic.twitter.com/hGeYMMaKtb — ABC News (@ABC) June 20, 2021

Триваючі дощі призвели до масштабних повеней, евакуації людей і утруднення руху автотранспорту.

Video shows Tropical Storm Claudette bringing heavy rain and winds to Fairhope, Alabama. The storm battered the Florida panhandle and much of Alabama on Saturday, as the weather system moved toward the North Carolina coast. pic.twitter.com/s4qjT635Ej — CBS News (@CBSNews) June 19, 2021