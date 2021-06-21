Іменини 21 червня: День ангела сьогодні і як назвати дитину

Іменини - це духовний день народження християнина, коли він відзначає день церковної пам'яті святого, чиє ім'я носить. Віруючі батьки вибирають новонародженому ім'я зі списку іменин, щоб ангел-хранитель оберігав малюка, повідомляє УНИАН.

Чоловічі іменини 21 червня 2021 року

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Костянтин: походить від латинського слова constans - "постійний", "стійкий".

Павло: форма римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

Федір, Теодор: сучасні варіанти грецького імені Теодорос - "дарований Богом", "Божий дар".

Жіночі іменини 21 червня 2021 року

Меланія: утворено від латинського імені Melania, від давньогрецького імені Мелайна - "чорна", "темна".