21 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день квітки, Міжнародний день святкування сонцестояння, Міжнародний день повільності, Міжнародний день мотоцикліста, День селфі, День солідарності атеїстів, Всесвітній день рукостискань, Всесвітній день жирафа, Міжнародний день скейтбордингу, Міжнародний день йоги, Міжнародний день футболки, Всесвітній день гідрографії, Всесвітній день гуманістів, повідомляє УНИАН.

У США - День штату Арізона, День державності штату Нью-Гемпшир, День «Візьми свою кішку на роботу», День подяки високим дівчатам, День собачої вечірки, День гонгу, День смузі, День морської черепашки, День подяки денному світлу, День персиків з кремом, у Хорватії - День оптимізму, у Франції - Свято музики, в Єгипті, Сирії, Уганді, Йорданії, Лівані - День батька, на Кубі - День посадки дерев, у Великобританії, Ірландії - День особистих роздумів, у В'єтнамі - День журналістів, у Того - День мучеників, у Канаді - День аборигенів, у Болівії - Андо-амазонський Новий рік, в Індії - День посту і духовних практик «Пандава Нірджала Екадаші», на Острові Норфолк - День народження королеви, на Бермудах - День національних героїв, у Гренландії - Національний день «Уллортунек».

Пам'ятні дати 21 червня, річниці та події

У 1893 році цього дня перше колесо огляду - «Чортове колесо» - було презентовано на Всесвітній виставці в Чикаго. За весь час виставки на колесі проїхалися майже 1,5 млн відвідувачів, заплативши за 10-хвилинну поїздку 50 центів. Це принесло організаторам майже 730 тисяч доларів прибутку - на ті часи захмарні гроші.

У 1913 році вперше жінка здійснила стрибок із парашутом з аероплана. Вісімнадцятирічна американка Джорджія Бродвік на прізвисько Крихта, використовуючи п'ятикілограмовий шовковий парашут, стрибнула з висоти 305 метрів із літака, пілотованого Гленном Мартіном, і благополучно приземлилася на полі аеродрому Гріффіт-Філд у Лос-Анджелесі.

У 1948 році фірма грамзапису «Columbia Recording Corporation» випустила на ринок довгограючі платівки, на кожному боці яких можна було записати 23 хвилини музики. Це було справжньою революцією в музичній індустрії. На зміну колишнім важким і крихким дискам з однією пісенькою на боці прийшли вінілові альбоми. «Columbia Recording Corporation» запросила на презентацію півсотні кореспондентів провідних американських газет. Сьогодні всі грамплатівки стали раритетом...

У 2004 році цього дня перший у світі приватний керований космічний корабель «SpaceShipOne» вийшов у космос.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 21 червня вшановує пам'ять великомученика Феодора Стратилата, Гераклійського. У народі день назвали Федір Криничник. Було прийнято 21 червня вибирати місце для майбутніх колодязів.

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується цей день проводити на самоті. Не можна сваритися та лаятися.

Прикмети на 21 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- вранці багато роси - до ясної погоди й хорошого врожаю льону;

- вранці грім гримить - до негоди;

- день грозовий - до поганого сінокосу.