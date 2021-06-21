Упродовж минулої доби окупанти знову порушили режим тиші на Донбасі

За минулу добу російські найманці на Донбасі зробили 4 обстріли українських позицій і проліт БПЛА через лінію розмежування, без втрат. З початку поточної доби порушень не зафіксовано, повідомляє Интерфакс-Украина.

"За минулу добу, 20 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстрілу і 1 проліт БПЛА... Втрат серед наших захисників немає ", - сказано в повідомленні на сторінці штабу в Фейсбук в понеділок вранці.

Зокрема противник здійснював обстріли в районі Старогнатівці, Травневе, Причепилівка і Новозванівка використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети різних систем і міномети 120-го калібру.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був пригнічений засобами РЕБ.