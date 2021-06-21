В Україні за добу зафіксовано 323 нових випадки інфікування

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 323 нових випадки захворювання COVID-19, видужали - 677 осіб, померли 16, повідомляє Интерфакс-Украина.

"За добу 20 червня 2021 в Україні зафіксовано 323 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 15, медпрацівників - 0). Також за минулу добу: госпіталізовано - 375 осіб; летальних випадків - 16; одужали - 677 осіб" , - зазначається в повідомленні.

Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 229 846 осіб, одужали 2 152 140 інфікованих, померли 52 032 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (95), Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.