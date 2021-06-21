У США вважають, що Китай може зіткнутися з міжнародною ізоляцією

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Китай зіткнеться з ізоляцією в міжнародному співтоваристві, якщо не буде співпрацювати в подальшому дослідженні походження COVID-19, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Саме ця дипломатична робота - об'єднання країн світу, надання політичного і дипломатичного тиску на Китай є основною частиною зусиль, які ми вживаємо, щоб в кінцевому підсумку поставити Китай перед жорстким вибором: або вони вчинять відповідально і дозволять слідчим виконати реальну роботу по з'ясуванню того, звідки це (COVID-19) взялося, або вони зіткнуться з ізоляцією в міжнародному співтоваристві ", - сказав Салліван.

За його словами, президент США Джо Байден зміг спонукати своїх колег, лідерів G7, чинити тиск на Китай, щоб Пекін дозволив провести прозоре розслідування походження пандемії.

Салліван підкреслив, що американський лідер отримав підтримку, і за підсумками саміту "Великої сімки" було прийнято заяву, в якій зазначається, що Китай повинен дозволити проведення розслідування на своїй території.