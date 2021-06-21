Тепло і без опадів: прогноз погоди на 21 червня

У понеділок, 21 червня більшу частину областей України очікується тепла і сонячна погода, синоптики прогнозують настання справжнього літа.

Так 21 червня в понеділок майже у всіх областях України очікується сонячна погода без опадів. Температура в столиці вдень становитиме + 22°, вдень в південних областях і на Прикарпатті + 24 + 29°, місцями короткочасний дощ, гроза, в Карпатах вдень + 17 + 22°, також можливі невеликі опади.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Про ризики виникнення пожеж не повідомляється.