Windows 7 припинила отримувати драйвери

Застаріла Windows 7 більше не буде отримувати драйвери через Microsoft, повідомляє Лента.Ру.

У повідомленні для користувачів уточнюється, що Microsoft припиняє публікацію драйверів у службі Windows Update для Windows 7. Обмеження стосуються версій Service Pack 1, Windows Server 2008 і Windows Server 2008 R2. Актуальні драйвери перестали завантажуватися на платформу 17 червня. Це пояснюється тим, що термін дії довіреного сертифікату SHA-1 для описаних ОС закінчився і не буде продовжений.

У зв'язку з цим компанія припинить розгортати драйвери, підписані сертифікатом SHA-2, для зазначених операційних систем. За словами фахівців Microsoft, компанія вносить цю зміну, щоб зменшити проблеми з сумісністю для користувачів, які все ще використовують версії Windows 7.

Єдиний спосіб продовжити термін отримання драйверів полягає в придбанні корпоративної ліцензії Windows 7. Уточнюється, що комп'ютери, включені в програму розширених оновлень безпеки (ESU), продовжать отримувати оновлення до січня 2023 року.