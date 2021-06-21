У Маріуполі хочуть встановити ізраїльську систему ПРО "Залізний купол"

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в місті необхідно встановити ізраїльську систему протиракетної оборони "Залізний купол". Вона може стати гарантією безпеки авіаперельотів, повідомляє Обозреватель.

Дана система продемонструвала ефективність в Ізраїлі під час останнього витка ескалації.

"Як добре спрацьовував "Залізний купол", захищаючи Ізраїль, міста Ізраїлю від прямого попадання. Ми навіть вже зв'язалися, провели Zoom-конференцію. Вони (ізраїльські фахівці) обіцяли приїхати з візитом до Маріуполя в липні-серпні", - зазначив Бойченко.

За його словами, вже відома вартість реалізації даного проекту, на закупівлю системи можна було б направити гроші, які США виділяють на посилення обороноздатності України.

Нагадаємо, "Залізний купол" - це тактична система протиракетної оборони, створена ізраїльською компанією Rafael. Призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. На даний момент функціонує як частина щита Ізраїлю проти ракет малої дальності. Її ефективніть оцінюють в 85%.