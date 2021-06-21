У Польщі почали вакцинувати безпритульних

Польська влада взялася за вакцинацію проти коронавірусу осіб без постійного місця проживання. Їм робитимуть щеплення вакциною Johnson & Johnson, повідомляє 24 Канал.

І хоча вакцинування відбувається на добровільній основі, влада закликає усіх охочих прийти та зробити щеплення.

Як розповів священник та директор благодійного фонду "Карітас" у Лодзі Анджей Партик, центри вакцинації розгорнули у декількох польських містах. Щеплення у них роблять безкоштовно.

"Ми заохочуємо людей, котрі перебувають у притулках, прийти та вакцинуватися. Натомість є велика група людей, котрі не ночують у притулках, і нам дуже важливо, щоби інформація про можливість вакцинації дійшла до них теж," , – сказав Партик.

Чим вакцинуватимуть безпритульних

Відомо, що безхатьків щепитимуть вакциною Johnson & Johnson. Її ще раніше схвалили в США та ЄС. Для вакцинації однієї людини потрібна лише одна доза цього препарату. Ще одна перевага цієї вакцини – можливість зберігати у звичайному холодильнику.

Результати клінічних випробувань у ​​США, Південній Африці та країнах Латинської Америки показали, що ця вакцина ефективна у протидії коронавірусу для людей віком від 18 років. Препарат має ефективність у 66 – 67%.