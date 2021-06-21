Партія Макрона провалила вибори

Партія французького лідера Еммануеля Макрона "Вперед, республіка!" провалила регіональні вибори: вона отримала всього 10,4 відсотка голосів, повідомляє Лента.Ру.

У першому турі лідирує консервативна партія "Республіканці" (отримала 28,7 відсотка голосів), на другому - партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен (19,4 відсотка). Партія Макрона виявилася лише на четвертому місці.

Такі результати викликають побоювання, оскільки до президентських виборів у Франції залишилося менше року. Крім того, явка виявилася рекордно низькою: до урн прийшли менше 35 відсотків зареєстрованих виборців.

У березні Макрон говорив, що вже відчуває побоювання за підсумки президентських виборів, оскільки в них може втрутитися інша країна. На його думку, такою можливістю може в першу чергу скористатися Туреччина.