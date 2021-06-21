ООН повідомила кількість переселенців в Україні

Наразі в Україні — 700 тис. внутрішньо переміщених осіб і близько 5 тис. біженців, повідомляє Деловая столица.

"В Україні нараховується 700 тис. внутрішньо переміщених осіб та близько 5 тис. біженців та шукачів притулку" , — зазначає агентство.

За даними ООН, у 2020 році кількість людей, вимушених переїхати через конфлікти, переслідування та порушення прав людини, зросла до 82,4 млн. Це на 4% більше, ніж рекордні 79,5 млн на кінець 2019 року.

Також зросла кількість ВПО: у 2020 році переселенцями у своїх країнах стали 48 млн людей, у 2019-му було 45,7. Ще 4,1 млн шукали притулку.

Серед усіх біженців і переселенців у світі 42% — діти.

"Кількість вимушено переміщених осіб у світі сьогодні надзвичайна — це приблизно вдвічі більше, ніж населення України. І за кожною цифрою стоїть окрема дівчинка чи хлопчик, жінка чи чоловік, яких змусили залишити свій дім, зібрати всі речі, які вони можуть нести, і шукати захисту в новій громаді" , — заявила очільниця Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.



