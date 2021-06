В Японії почалася масова вакцинація людей до 65 років

Масова вакцинація від COVID-19 для людей у віці до 65 років почалася в понеділок в Японії, повідомляє Интерфакс-Украина.

Оскільки прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга має намір завершити вакцинацію населення до листопада, уряд дозволив компаніям і університетам вакцинувати своїх співробітників і студентів у віці до 65 років. В даний час вакцинація ведеться тільки у великих компаніях і університетах.

Станом на вечір 18 червня уряд прийняв заявки від компаній і університетів на щеплення приблизно для 13,73 млн осіб в 3 тис. 479 місцях. Як повідомляють ЗМІ, деякі університети почали вакцинацію не тільки своїх студентів і співробітників, але і працівників в околицях.

Крім того, деякі університети з медичними факультетами заявили, що допоможуть вакцинувати студентів з інших вузів.

Авіакомпанії All Nippon Airways Co. і Japan Airlines Co. почали вакцинацію минулого тижня, випереджаючи встановлений графік.

За даними уряду, частка населення в цілому, яка отримала дві дози вакцини, становить 3,6%.