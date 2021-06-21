Порошенко вирішив відпочити в готелі, ціна якого стартує від 200 тисяч

П'ятий президент України під час поїздки до Туреччини зупинився в п'ятизірковому готельному комплексі Макс Роял Белек Гольф & Спа з видом на море і близькістю до головної визначної пам'ятки міста Белек - місцевої мечеті, повідомляє Страна.ua.

Згідно з інформацією на туристичних ресурсах, Макс Роял Белек Гольф & Спа пропонує гостям номери, обладнані ТВ з плоским екраном, міні-баром, кондиціонером і безкоштовним Wi-Fi. Це досить популярний готель, у якого досить багато позитивних відгуків на туристичних майданчиках.

Скріншот: Tripadvisor

"Готель надає такі послуги, як послуги консьєржа, обслуговування номерів і тераса на даху, щоб зробити перебування тут ще більш приємним. Також до послуг гостей басейн і сніданок. У гостей, які приїхали на автомобілі, є доступ до безкоштовної парковки ", - йдеться в описі готелю на туристичних ресурсах.

В описах також робиться акцент на близькість до головної мечеті міста.

"Близьке розташування до Belek Town Mosque (2,1 км), популярної пам'ятки в Белеку, робить готель дуже привабливим для туристів" , - йдеться в описі на сайті tripadvisor.

Скріншот: Tripadvisor

Цінники за тур в цей готель у українських операторів стартують від 213 тисяч гривень на двох. Яку суму заплатив за відпочинок п'ятий президент - невідомо.