Гроші відіграють важливу роль в житті кожної людини. Фінансовий гороскоп допоможе вам дізнатися, як більше заробити, правильно витратити гроші та не наробити помилок, повідомляє Слова і Фрази.

Фінансовий гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня читайте далі.

Овен

У Овнів буде все виходити, але лише на перший погляд. Зірки і планети зараз в такому становищі, при якому справи і робота не будуть давати потрібної віддачі. Не варто переживати, тому що це тимчасово. Варто продовжувати діяти за звичною схемою і працювати в поті чола. В кінці червня варто уникати великих покупок, особливо після початку ретроградного Нептуна 25 числа. Краще встигнути купити все до цього дня. Так буде безпечніше.

Телець

У Тельців на цьому тижні може з'явитися багато фінансових дилем і робочих проблем, що вимагають підключення інтуїції. Цей тиждень стане відправною точкою в нове життя, але доведеться потерпіти, адже грандіозних змін поки не відбудеться. По крайній мірі, вони не будуть видимими. Будь-які кризові ситуації потрібно сприймати простіше, тоді удача Тельців точно не покине.

Близнюки

У Близнюків зараз не найкращий час для ризиків і авантюр. Їх покровитель, Меркурій 23 червня позбудеться від ретроградності, що відкриє перед ними нові двері, але це не означає, потрібно пускатися у всі тяжкі і витрачати гроші направо і наліво. Навпаки, потрібно причаїтися, немов хижак, щоб розгледіти в потоці подій можливості для реалізації задуманого. Потрібно бути хитрішим. Меркурій допоможе в розробці принципово нових ідей.

Рак

Ракам варто позбутися стереотипного мислення, яке гальмує їх фінансовий розвиток. Особливу увагу Ракам варто приділяти зовнішності. В особливій мірі це стосується тих, хто постійно спілкується з клієнтами, укладає угоди і зустрічається з важливими людьми. Охайний зовнішній вигляд - половина успіху. Також гроші полюблять в людях цього Знака стрімкість, цілеспрямованість, віру в себе і сміливість. Це і є рецепт багатства і успіху.

Лев

Левам спочатку варто створити сприятливу енергетику будинку. В такому випадку в рідних стінах вийде краще відпочивати, а значить, Леви зможуть не перевтомлюватися так сильно. На цьому тижні можлива поява нових робочих проблем. Деяким Левам доведеться вийти на підробіток. Особливо важливим порядок вдома буде для фрилансера, які в такій сприятливій обставі отримають великий бонус до продуктивності та креативності. Не потрібно боятися важливих рішень. Планети та зірки протягнуть руку допомоги.

Діва

На шляху до успіху часто стоять не вороги та недоброзичливці, а наші власні думки. Дівам пора сказати собі замість «я не можу» - «я можу все». Потрібно підбадьоритися, знайти в собі сили закрити ті дірки в своєму біополе, які утворилися раніше. Можна промацати грунт в якомусь новому справі. Цілком можливо, що Діви зможуть знайти шлях до нового заробітку, нового джерела доходу, причому він буде полягати не в роботі на когось іншого, а в отриманні грошей за улюблене заняття.

Ваги

Тиждень почнеться з сонцестояння, яке допоможе Терезам зарядитися енергією і фінансової удачі. Далі Меркурій повернеться до прямого руху, але потім все різко погіршиться: 24 числа настане суперлуніе, 25 червня почнеться ретроградний рух Нептуна, а в неділю і Венера стане слабкою. Все найважливіше варто зробити в перші три дні тижня. Цим людям не можна втрачати пильність: будь-яка помилка може призвести до великих фінансових втрат.

Скорпіон

Скорпіонам нічні світила допоможуть виконати їх найзаповітніші бажання, що стосуються фінансів і роботи, самовизначення і хобі. Для найбільшої продуктивності астрологи радять позбавлятися від надмірностей - працювати в міру, не давати шкідливих звичок управляти собою. У другій половині тижня краще не вирушати в далекі поїздки. Фінансові невдачі можуть чекати всіх, хто багато часу проводить в роз'їздах, укладає важливі угоди.

Стрілець

Гроші люблять Стрільців, але на цьому тижні не все так просто, як здається. Неприємності можуть приходити звідусіль. Вони будуть виходити навіть від близьких людей, які можуть ставити палки в колеса своєю невпевненістю і сумнівами. Тема співпраці на цьому тижні повинна розкриватися обережно. Довіряючи кожному зустрічному, Стрільці ставлять під удар свій гаманець і знижують продуктивність.

Козоріг

Козорогам для підвищення удачі варто очистити свій будинок від негативної енергії. Так ці люди зможуть більш ефективно відпочивати і приймати важливі рішення в рідних стінах. З боку оточуючих людей чекати якоїсь допомоги не варто, хоча будуть ті, хто безкорисливо дасть важливий фінансовий рада. Кому вірити, а кому ні, допоможе дізнатися інтуїція. Удача піде за впевненими в собі Козерогами, які не змінюють планів в останню секунду і не сподіваються на випадковості. Капелька сміливості не буде зайвою.

Водолій

Фінансові потоки вкрай нестабільні, але в першій половині тижня вони будуть дуже потужними і творчими. Водоліям варто вирішити свої основні фінансові та виробничі проблеми до середовища, тому що потім нічні світила будуть не в дусі. Водолії зможуть розширити межі можливого, навчитися чомусь корисному. В кінці тижня варто перестати витрачати гроші направо і наліво, сфокусувавшись на отриманні знань. Добре пройде адаптація до нових умов на роботі або до нової роботи в цілому, але також лише до середи.

Риби

У Риб будуть непрості дні, але в цілому тиждень буде яскравим і повним нових можливостей. Щоб дні починалися зі сприятливою ноти, потрібно пам'ятати про свої головні цілі, а також мати чіткий план дій. Знайти вихід з будь-якої складної ситуації допоможе наявність оптимізму, а також потужна інтуїція. Тиждень прекрасно підходить для покупки одягу і квитків на літак, потяг. Це ідеальний час для поїздок.