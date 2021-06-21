Канада повідомила, за яких умов послабить карантин на кордоні зі США
Премʼєр-міністр Джастін Трюдо заявив, що уряд Канади не планує відкривати кордони зі США, поки щонайменше 75% канадців не отримають щеплення проти COVID-19, повідомляє Деловая столица.
За його словами, кордон зі Сполученими Штатами буде закрито, поки 75% канадців не отримають хоча б одну дозу вакцини, а 20% не вакцинуються повністю. Наразі — близько 73% та 14% відповідно.
"Навіть повністю вакциновані можуть заразити коронавірусом тих, хто не щеплений", — заявив Трюдо.
Заборона на в’їзд на територію Канади триватиме принаймні до 21 липня.
Рішення уряду піддала критиці частина місцевих підприємців (зокрема — зі сфери туризму), а також представників бізнесу на політики зі США.
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