Киян попередили про нову аферу шахраїв

У Київській міській адміністрації попередили жителів столиці про шахрайські оголошення, які розвішані по місту. Всім охочим пропонується замінити вікна та балкони на особливих умовах, повідомляє 24 Канал.

Влада пояснила, що інформація в листівках не є правдивою. У зв'язку з цим городянам слід бути пильними й перевіряти всі дані до замовлення та оплати послуг.

Що зазначено в оголошеннях

"Ми отримали ці фото від киянки, яка повідомила, що такі оголошення розміщені на дошці оголошень їхнього будинку, і поцікавилася, чи дійсно здійснюється заміна квартирних вікон та балконів, а також вхідних дверей у квартирі за програмою економічного розвитку міста? Що за так зване Інформбюро? Та чи уповноважене воно розповсюджувати таку інформацію про пільги й знижки? Чи є взагалі така пільгова програма у місті?" , – зазначили у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури Києва.

Оголошення розклеїли у столиці / Фото з фейсбуку Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Києва

У чому суть афери

Столична влада пояснила, що у Києві діє програма економічного і соціального розвитку на 2021 – 2023 роки, але в рамках неї не здійснюється заміна квартирних вікон, балконів та вхідних дверей у квартирах, оскільки це приватна власність, куди не можуть бути спрямовані бюджетні кошти.

У Департаменті також наголосили, що не знають, хто розміщує подібні оголошення, тому варто бути пильними, щоб не стати жертвами аферистів.