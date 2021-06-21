Рада Європи продовжила санкції проти Росії

Рада Європи 21 червня вирішила продовжити санкції проти Росії, введені у відповідь на анексію Криму, повідомляє Depo.ua.

Обмежувальні заходи продовжили до 23 червня 2022 року.

Йдеться, зокрема, про цільовий імпорт ЄС продуктів, що походять з Криму чи Севастополя, інфраструктурні або фінансові інвестиції, а також туристичні послуги на півострові.

Крім того, під санкції Євросоюзу підпадає експорт певних товарів та технологій до кримських компаній або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

"ЄС не визнає незаконної анексії Криму та Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права", – наголосили у Раді Європи.

Як відомо, санкції вперше були введені у червні 2014 року. Інші заходи ЄС, реалізовані у відповідь на кризу в Україні, включають економічні санкції, спрямовані на конкретні галузі російської економіки, та індивідуальні обмежувальні заходи.