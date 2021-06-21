Хвороби з якими лікарі забороняють купатися в морі

Відпочинок у море можливий тільки в тому випадку, якщо людина повністю здорова. Медики попереджають, що деякі захворювання роблять відпочинок на морі небезпечним для здоров'я, повідомляє МедикФорум.

Вушні пробки

У деяких людей через особливості будови вуха або інших причин дуже швидко утворюються сірчані пробки в вухах. У такому випадку їх необхідно видаляти безпосередньо перед поїздкою, інакше при попаданні солоної води - вони почнуть розбухати прямо в вусі. Це викликає хворобливі відчуття, а також може призвести до втрати слуху та отримання різних механічних травм вуха.

Шкірні захворювання

Лікарі настійно радять уникати морської води людям, які страждають від шкірних захворювань, таких як дерматит, екзема, герпес та інших.

Молочниця

У період молочниці у жінок спостерігається гостре запалення слизової оболонки статевих органів. Морська вода складається з різних агресивних сполук, і в тому числі солей. Потрапляючи на роздратовану ділянку слизової морська вода не тільки вражає її, а й робить цю ділянку більш сприйнятливим до атак шкідливих бактерій і інфекцій. Зрозуміло, ураження слизової супроводжується сильними болями.