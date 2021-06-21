В Москві заявили про складну ситуацію з COVID-19

Заступник мера міста з питань соціальної політики Анастасія Ракова заявила, що в Москві не поліпшується ситуація з коронавірусною інфекцією, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На жаль, ми не відзначаємо поліпшень в ситуації з коронавірусом в місті", - сказала Ракова журналістам.

"Ми продовжуємо нарощувати діагностичні потужності. Ми ввели в роботу ще п'ять КТ-центрів на базі міських поліклінік №8, №9, №45, консультативно-діагностичного центру №6 і діагностичного клінічного центру №1", - додала заступник мера.

Ракова зазначила, що тепер в місті працює 35 амбулаторних КТ-центрів.

Нагадаємо, в Москві за останню добу госпіталізували 1 тис. 656 осіб з COVID-19. До апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) підключені 626 пацієнтів.