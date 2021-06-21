У РФ сталося зіткнення двох автобусів: постраждали діти
У Росії в Краснодарському краї в Туапсинському районі сталося ДТП з автобусом, в якому постраждали 15 дітей і водій, повідомляє Телеграф.
Інцидент стався, коли зіткнулися два автобуси, які перевозили дітей. В результаті один з автобусів загорівся.
За попередніми даними аварія сталася через відмову гальм в одному з автобусів.
У двох автобусах перебували 62 дитини, які поверталися з дитячого табору в населеному пункті Ольгинка в Краснодар.
За попередніми даними, до лікарні потрапили 16 осіб, з них 15 неповнолітніх.