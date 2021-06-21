Шевченко оголосив заявку збірної на вирішальний матч з Австрією

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив заявку команди на завершальний матч групового етапу чемпіонату Європи з Австрією, повідомляє Новое время.

До списку з 23 футболістів, які сьогодні зможуть зіграти в Бухаресті, не потрапили Денис Попов, Роман Безус та Олександр Зубков, який отримав травму в першій грі турніру.

Заявка збірної України на матч з Австрією

﻿Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін

﻿Захисники: 2. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко

Нападники: 9. Роман Яремчук, 19. Артем Бєсєдін, 26. Артем Довбик

Матч Україна - Австрія відбудеться в понеділок, 21 червня. Початок поєдинку - о 19:00.