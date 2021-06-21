Чи не товстий, а пишний: як допомогти вихованцеві в боротьбі із зайвою вагою

Зміна обмінних процесів в організмі домашнього вихованця в поєднанні з поведінкою власника часто призводять до появи зайвої ваги, а Міжнародна ветеринарна асоціація дрібних тварин (WSAVA) визначає ожиріння як невиліковне захворювання. Чому кішки набирають зайву вагу і як продовжити життя пухнастому одному, повідомляє РИА Новости.

Пухкий вихованець: мило або небезпечно?

Збільшення ваги може мати безліч наслідків для здоров'я домашніх чотириногих: ожиріння відіграє одну з ключових ролей у розвитку широкого спектра хвороб і може посилювати існуючі раніше захворювання. Кішки з надмірною вагою, піддаються більш високому ризику розвитку хвороби нижніх сечових шляхів. Зайві кілограми можуть сприяти станом надмірної стимуляції імунної системи, що ушкоджує нормальну імунну функцію.

"У здорової тварини повинні добре прощупується ребра, живіт підтягнутий, а при огляді зверху видно" талія "- розповів доктор біологічних наук, професор Олексій Єрмаков.

Варто зважити тварину: оптимальна маса тіла дорослої кішки - 3,5-5,5 кг. Однак у деяких порід нормальну вагу перевищує зазначені параметри. Наприклад, Мейн-куни можуть важити 10 кг.

"Якщо ребра з працею промацуються під шаром жиру," талія "ледь помітна, живіт не підтягнутий, область живота округлилась з жировими відкладеннями, варто задуматися - чи не страждає домашній улюбленець від зайвої ваги", - пояснив Єрмаков.

Звідки ростуть жир?

Ожиріння походить від дисбалансу між витраченої і отриманої енергією: в результаті недостатньої активності домашньої тварини, а також з-за помилок в годуванні - висококалорійний корм, частування ласощами, що не відповідають харчовим потребам кішок. Медичний фактор може сприяти розвитку вторинного ожиріння, яке відбувається в результаті захворювання або прийому лікарських препаратів. Кастрація і стерилізація також викликають надлишкову вагу, так як після хірургічного втручання у тварин зменшується активність і збільшується споживання їжі: через 48 годин після операції споживання корму збільшується в два рази. Така зміна апетиту буде постійним після кастрації і стерилізації. Але сама по собі хірургічна процедура не завдає шкоди здоров'ю вихованця, крім операційних ризиків.

Як скинути вагу?

Дієтична терапія є важливою частиною в управлінні ваги у домашніх тварин, заявив експерт.

"По-перше, для зниження ваги вихованців потрібно давати їм менш калорійний корм. Мається на увазі" менше енергії ", а не" менше корму ". Ця грань може бути тонкою, але вона має вирішальне значення для результату. Просте зменшення кількості звичайного корму не є ефективним способом зниження ваги. у деяких випадках це може бути навіть небезпечно для кішки, оскільки в результаті тварина не отримає необхідні поживні речовини в повному обсязі ", - розповів Єрмаков.

Також необхідно ретельно контролювати розмір порції: давати кішці кількість корму, рекомендоване на упаковці, або слідувати рекомендаціям ветеринарного лікаря і використовувати кухонні ваги для точного визначення добової дози.

"Новітні ветеринарні дієти містять комплекс різних видів клітковини і розроблені з урахуванням індивідуальних особливостей тварин. Вони допомагають підтримувати у кішки почуття ситості і, отже, знижують ймовірність випрошування корму, що сприяє успіху програми зниження ваги", - підкреслив Єрмаков.

Також можна допомогти кішці знизити вагу, якщо забезпечити їй вільний доступ до питної води з різних джерел в різних місцях будинку. Це дозволить вихованцеві вживати достатню кількість води, що буде благотворно позначатися на травленні.

У домашнього вихованця повинні бути іграшки, з якими він може грати, поки господаря немає вдома. Два сеансу гри в день тривалістю дві хвилини кожен - гарний початок для кішки з надмірною вагою. Гра повинна займати більшу частину часу домашньої кішки, коли вона реалізує свою поведінку хижака. Власники повинні бути готові приділити грі з кішкою значний час. Як зазначив експерт, кішкам необхідно відчувати себе в безпеці вдома. Тому власник повинен забезпечити умови, в яких тварина зможе реалізовувати свої основні поведінкові потреби (їжа, сон і гра), а також справлятися зі стресом, маючи можливість сховатися або втекти.