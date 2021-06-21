На Дніпропетровщині відбулося смертельне ДТП

У Нікопольському районі Дніпропетровської області зранку 21 червня зіштовхнулися легковик та мікроавтобус, внаслідок чого загинуло дві особи, ще восьмеро отримали травми, повідомляє Деловая столица.

"Загинуло 2 особи (пасажири мікроавтобусу) та постраждало 8 осіб. Співробітниками екстреної медичної допомоги постраждалих госпіталізовано до Нікопольської міської лікарні №4" , — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, 24-річний водій автомобіля "ВАЗ" виїхав на перехрестя з другорядної дороги та не надав перевагу автомобілю Mercedes Sprinter.

Двоє пасажирів мікроавтобусу загинули на місці події, серед постраждалих — водій та 21-річна пасажирка легковика, а також шестеро пасажирів мікроавтобусу.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Водія автомобіля "ВАЗ" затримано в порядку ст. 208 КПК України. Поліція встановлює всі обставини ДТП.